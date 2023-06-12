温州瑞安两人擅自组织民间划龙舟活动被拘留

因擅自组织人员在村居河道进行民间划龙舟活动，浙江温州瑞安市两名男子被警方行政拘留。

瑞安警方星期天（6月11日）发布的通报显示，塘下镇村民黄某（男，62岁）、李某（男，57岁）分别在9日和10日擅自组织人员在河道内进行民间划龙舟行为。9日的活动中，龙舟沉水，船上人员均落水，经救援无人伤亡。

警方依法对黄某、李某分别予以行政拘留九天、七天的处罚。案件正在进一步调查。

据澎湃新闻报道，瑞安市政府在今年4月曾发布通告，称鉴于民间划龙舟活动存在摊派、低俗、迷信、无序等现象，决定今年继续在全市范围内严禁任何单位、个人以任何理由擅自组织和举办民间划龙舟活动（包括开龙舟鼓，建、修、借、租、买龙舟，组织龙舟上水，竞划民间龙舟等）。严禁借建造龙舟或划龙舟的名义进行寻衅滋事、封建迷信、强制摊派、变相敛财等活动。

通告强调，对违反上述规定和治安管理、擅自举办民间划龙舟活动（包括传统龙舟和小龙舟）的行为将由公安机关依法处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

瑞安市政府称，会坚持“规定时间、划定区域、限定队数”的原则，继续支持有序发展体育竞技龙舟运动，完善龙舟基地建设，引导发展龙舟协会（俱乐部），以各乡镇（街道）体育竞技龙舟分会为单位报名参加活动。

中国新闻网2014年一篇题为“浙江瑞安竞技龙舟取代民间传统龙舟”的报道称，清末民初以来当地多次发生由划龙舟引发的冲突、械斗。2008年6月，有村民因划龙舟产生纠纷，互扔矿泉水瓶、舟桨等并引发冲突。此外，民间龙舟活动还存在摊派、低俗、迷信等现象。当年，瑞安市政府在大范围征求意见后决定禁止民间划龙舟活动。