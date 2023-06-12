台应变中心：马来西亚猪肉干首次检出非洲猪瘟

非洲猪瘟疫情在亚洲仍持续延烧，违规携带猪肉制品入境的旅客增加，台湾非洲猪瘟中央灾害应变中心星期一（6月12日）说，截至6月6日，违规带猪肉制品入境被裁罚20万元新台币（约8720新元）的旅客件数达290件，并首度在旅客弃置的马来西亚猪肉干中检出非洲猪瘟病毒。

据台湾《自由时报》报道，除日本、台湾外，目前亚洲其他地区都是非洲猪瘟疫区，端午节将届且随着出入境台湾旅客增加，违规携带猪肉产的案件数也增多，台湾非洲猪瘟应变中心指挥官陈吉仲星期一在记者会上说明时指出，亚洲部分地区非洲猪瘟案例数大幅增加，如韩国今年3月20日到6月就增加185案例，马来西亚也在同期增加24案例，台湾也首度从马来西亚的猪肉制品中检测到非洲猪瘟病毒，该例是从旅客弃置在机场垃圾箱的蜜汁肉干中发现。

违规携带猪肉产品入境台湾被开罚旅客人数增加，已累积达290件，较去年同期的23件增加267件。陈吉仲说，违规携带动植物检疫品的以台湾人居多，从2020年到2023年5月为止，台湾违规者占56%，而今年以来违规携带的动物产品包含火腿肠、香肠、腊肠、凤爪、鸭脖、半熟蛋等，并多半都是从中国大陆、越南、日本、香港、韩国返台者较多，因此将加强宣导措施，关务署和防检局也从4月起合作启动绿线区强化执法，手提行李等加强抽查，尽可能在边境防堵非洲猪瘟。

除边境防堵外，台湾邮政公司也加强邮包的检查，防检局也和电商平台合作加强宣导外，陈吉仲说，目前台湾境内可合法使用厨余的养猪场共430场，其中有17场使用的厨余为一般厨余而非事业厨余，事业厨余为来自餐厅、台军、校园等肉品来源，因此非洲猪瘟风险较低，未来将逐步辅导这17场改用事业厨余，以进一步降低风险。