中国外交部吁印度尽快为中方常驻记者审查签证

继中国外交部上个月底回应中印互驱记者一事后，外交部发言人汪文斌星期一（6月12日）再次回应此事时，呼吁印度尽快为中国常驻记者审查签证。

汪文斌在星期一的外交部例行发布会上说，印方自2020年来拒不审批中国记者赴印常驻申请，并坚持只给中方驻印媒体三个月，甚至一个月的有效签证，导致中方记者从14人锐减到目前的只有一个人，而且印方目前仍未同意为中方最后一名驻印记者延期签证。

汪文斌说，印度媒体近年来有四名常驻中国记者，目前仍有一名在中国正常工作生活。

汪文斌还列举了印度对中国驻印媒体采取的“不公正歧视性待遇”。他说，有的中方记者等待驻印签证已达三年之久；有的记者驻印五年间连续七次拿到的签证有效期都不足一个月，甚至只有短短15天，导致很多中方记者前一轮申请刚获批准，就面临到期，长期处于居留许可、银行卡驾驶证、手机卡过期无法办理状态；更有中国驻印记者在驻印五年期间，有长达四年半的时间无法办理当地银行卡。

不过，汪文斌称，中国一直像朋友和家人一样善待印度驻华记者，保持克制并同印方多次沟通。他还说，希望印方同中方相向而行，采取切实有效措施，尽快为中方常驻记者审查签证，取消对中国记者的不合理限制措施，为恢复中印两国媒体正常交往创造有利条件。

中国外交部发言人毛宁5月31日提到，由于印度没有为最后一名驻印记者延期签证，中国驻印记者面临被“清零”情况，因此不得不采取适当反制措施，维护中方媒体的正当权益。

另据《华尔街日报》报道，印度外交部发言人4月曾表态，有中国记者仍在印度工作，新德里也希望中国允许印度记者在当地工作。

该报分析，中印之间对等的制裁举动，可能加剧这两个相邻人口大国之间的矛盾。