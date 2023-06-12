习近平会见洪都拉斯总统：愿尽早开启商谈自贸协定进程

中国国家主席习近平星期一（6月12日）与北京人民大会堂与到访的洪都拉斯总统卡斯特罗举行会谈时说，他愿与对方一同从战略高度和长远角度引领和推动双边关系深入发展。

据新华社报道，习近平热烈欢迎洪都拉斯总统卡斯特罗的到访，并指出洪都拉斯今年3月同中国建立外交关系后，卡斯特罗是首位对中国进行国事访问的洪都拉斯总统，开启了中洪关系新的历史篇章，具有特殊而重要意义。

习近平说，作为洪都拉斯历史上首位女性总统，他衷心祝贺卡斯特罗就职以来团结带领洪都拉斯人民自立自强，致力于推动国家发展事业取得新成就。卡斯特罗坚决履行同中国建交的竞选承诺，作出历史性决断，展现出坚定政治意志。

习近平强调，中洪建交，功在当今，利在长远。建交以来，两国关系快速起步，开局良好，呈现出蓬勃活力和广阔前景。上周，中国驻洪都拉斯使馆正式开馆，卡斯特罗委派内阁主要成员出席开馆仪式，充分表明她对中洪关系的高度重视。不久前，洪都拉斯记者团、企业家代表团成功访华。

习近平表明，中方将坚定不移发展中洪友好关系，坚定支持洪都拉斯经济社会发展，愿同洪都拉斯做相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。

他也说，愿同卡斯特罗一道，从战略高度和长远角度引领和推动双边关系深入发展，把中洪两国合作的美好愿景变为实实在在的成果，给两国人民带来更多福祉。

中国国家主席习近平（右）星期一（6月12日）在北京人民大会堂同到访的洪都拉斯总统卡斯特罗举行会谈。两人会谈后共同见证签署共建“一带一路”、质检、经贸、科技、文教等领域多项双边合作文件。 （中新社）

习近平强调，中洪双方要把牢正确方向，深化政治互信。一个中国原则是中洪建交和发展双边关系的首要前提和政治基础，相信洪方将不折不扣落到实处。中方坚定支持洪方为维护国家主权独立、促进发展、改善民生所作努力，支持洪方自主选择符合本国国情的发展道路，反对任何外部势力干涉洪都拉斯内政。

他说，中方愿同洪方加强治国理政经验交流，分享消除贫困、社会治理、惩治腐败等经验，鼓励政府、立法机构、政党、地方全方位开展交流合作。双方要加强战略对接，搭建两国合作机制的四梁八柱，以共建“一带一路”为统领，促进共同发展。

习近平并说，中方将积极推动洪方特色产品早日进入中国市场，愿同洪方尽早开启商谈自由贸易协定进程。双方要促进人文交流，夯实中洪友好民意基础。中方愿同洪方加强多边协作，共同维护国际秩序和国际关系基本准则，加强发展中国家团结合作，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。中方愿同包括洪都拉斯在内的拉美和加勒比国家一道，推动中国-拉共体论坛建设和中拉整体合作。

中洪两国元首会谈后，共同见证签署共建“一带一路”、质检、经贸、农业、科技、文教等领域多项双边合作文件。双方发表《中华人民共和国和洪都拉斯共和国联合声明》。 会谈前，习近平在人民大会堂东门外广场为卡斯特罗举行欢迎仪式。

卡斯特罗抵达时，礼兵列队致敬。两国元首登上检阅台，军乐团奏中洪两国国歌，天安门广场鸣放21响礼炮。卡斯特罗在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。当晚，习近平在人民大会堂金色大厅为卡斯特罗举行欢迎宴会。

另一方面，洪都拉斯外交部在当地时间3月25日通过推特，宣布与台湾断交。据法新社报道，中国大陆外交部长秦刚与洪都拉斯外长雷纳3月26日在北京钓鱼台国宾馆，出席了两国建交仪式。两国当天签署建交公报，两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。

洪都拉斯总统卡斯特罗上星期五（9日）上午抵达上海，开启首次访华行程。她应中国国家主席习近平的邀请，在6月9日至14日对中国进行国事访问。

洪都拉斯驻中国大使馆星期天（11日）早上11时在北京开馆，洪都拉斯外长雷纳和中国外长秦刚共同为大使馆揭牌。