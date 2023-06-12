中洪联合声明：两国在一中原则基础上建立外交关系

中国和洪都拉斯星期一（6月12日）发表联合声明，双方一致认为，中洪在一个中国原则基础上建立外交关系翻开两国关系新的历史篇章。

据央视新闻报道，洪都拉斯总统卡斯特罗应中国国家主席习近平的邀请，在6月9日至14日对中国进行国事访问。习近平星期一下午在北京人民大会堂与到访的卡斯特罗举行会谈，实现两国元首首次历史性会晤，就中洪关系发展前景及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

双方一致认为，中洪在一个中国原则基础上建立外交关系翻开两国关系新的历史篇章，顺应时代大势，符合两国和两国人民根本利益。

面向未来，双方一致同意将加强政治引领，推动中洪各层级交往，加强文化交流与各领域合作，做相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友好伙伴。

双方一致认为，坚持一个中国原则是国际社会的普遍共识，也是中洪建立和发展关系的根本前提和政治基础。洪都拉斯政府支持联合国大会第2758号决议，重申中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。洪方也坚定支持并遵守一个中国原则，坚决反对任何有悖于这一原则的行为，反对任何形式的“台湾独立”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。

中方坚定支持洪都拉斯自主选择发展道路、独立发展对外关系，愿同洪方开展治国理政经验交流，为洪都拉斯经济社会发展提供力所能及的帮助，实现共同发展繁荣。

双方一致认为，中洪关系发展的根本出发点与落脚点是增进民生福祉、促进共同发展，一致同意增进政府、立法机构、政党、地方间交流，加强治国理政、反腐败斗争经验互鉴，坚持以人民为中心的发展思想，携手推进各自国家现代化建设。

洪方愿积极参与“一带一路” 倡议。双方将在“一带一路”合作框架下，加强政策协调和发展规划对接，深化各领域交流合作，践行共商共建共享原则，弘扬开放、绿色、廉洁理念，实现“一带一路”合作高标准、惠民生、可持续目标，促进双方可持续发展和共同繁荣。

在中洪关系起步阶段，中洪双方就商谈两国自由贸易协定及推进各领域务实合作达成共识。双方愿采取有效政策措施，促进双方人员往来。

中方欢迎洪特色产品进入中国市场，愿为此提供便利，洪方愿积极用好上海进博会等平台扩大对华出口；中方鼓励中国企业参与洪经济开发、能源、环境、基础设施、电信等项目。

洪方欢迎中国企业赴洪投资兴业，愿提供政策支持和便利；中方愿向洪方提供卫生、教育领域机会；双方将加强金融、农业、教育、医疗、文化、旅游、科技、媒体等领域交流合作。

中洪双方在洪都拉斯总统卡斯特罗首次对华国事访问期间签署一系列成果文件、建立有关合作机制，其中涉及经济、贸易、质检、投资、政治磋商、农业合作、科技创新、文化和高等教育、外交学院间合作、互免签证等领域。

双方一致认为，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，中洪双方愿共同维护以联合国为核心的国际体系及以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，支持真正的多边主义。双方反对一切霸权主义和强权政治，反对任何单边主义、保护主义、暴力行径，反对干涉他国内政。