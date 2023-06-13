所占份额虽下降 中国仍稳居美国最大贸易伙伴之列

在对美国的商品出口方面，中国的一些市场份额被亚洲竞争对手抢占，但仍稳居美国最大贸易伙伴之列。

据彭博社报道，总部在加拿大的物流科技公司Descartes星期一（6月12日）发布一份分析报告，上述内容是关键要点之一。

Descartes研究了过去20年中国对美国集装箱运输出口的总体份额。中国在2010年达到44.5%的峰值，到2017年基本不变，然后开始了五年的下滑。今年前五个月，中国的份额为35.8%。

Descartes的行业执行副总裁Chris Jones在一份声明中写道：“中国所占美国集装箱进口量的份额一直在缓慢下降，但仍然是美国进口的十大商品类别中许多商品的主要原产国，尽管越南、印度、泰国和印尼等南亚和东南亚国家已迅速建立起许多商品类别的产能。”

Descartes说：“这凸显出美国企业正在学习采用包括中国在内的多国采购策略。”

这份报告进一步证明，虽然爆发了与美国的贸易战、冠病疫情还有俄乌战争，西方政府也采取行动遏制中国崛起成为先进技术的领导者，但中国作为出口大国的地位在这个时期保持得相当好。

“中国的出口额比疫情前增加了1万亿美元（约1.34万亿新元）。它的出口额比特朗普发动贸易战时增加了1万亿美元，”外交关系委员会高级研究员、前拜登政府官员Brad Setser说，“一大堆旨在降低贸易吸引力的重要政策措施并没有产生使中国降低对贸易依赖的效果。”

Setser在彭博新闻社最新一期Odd Lots播客中表示，其他因素的影响更大。

“最终，所有这些因素比我们2019年时辩论的问题——是否对我们与中国贸易的三分之一、三分之二或全部加征关税——更重要，”他说。