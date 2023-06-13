中国光伏行业协会：从业者在德被带走消息多有不实

对于有媒体报道中国光伏从业者在德国被带走一事，中国光伏行业协会回应称，消息多有不实。

中国光伏行业协会星期二（6月13日）凌晨通过“中国光伏行业协会CPIA”微信公号发布澄清声明。

声明称，关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会时被带走调查一事，得到消息后中国光伏行业协会高度重视。经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有其一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。

中国光伏行业协会称，协会坚定维护中国光伏企业的合法权益，同时也提醒企业一定要注意遵守当地法律法规。在外人员如有问题，请及时与当地使领馆或中国光伏行业协会联系。

据《上海证券报》6月12日报道 ，当天傍晚，中国光伏圈突然传出消息，有光伏企业高管在参加2023年德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被现场带走。对于背后原因，有负责人告诉记者，或是由于此前长期存在的三角贸易，涉嫌违反德国相关法律法规。

报道还引述一位消息人士称，这次被带走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑机场后就被带走。

德国慕尼黑太阳能光伏展览会是全球规模最大最专业的太阳能展览会，由于在业内影响力较大，Intersolar Europe每年都吸引了全球大量光伏企业前往参展，今年该展会定于6月14日-16日召开。

《中国基金报》引述长江电新分析师称，此次事件或与欧盟“双反”（反补贴、反倾销）有一定关联，但也不排除其他原因进行协助调查。涉及企业均为三、四线小组件企业，不涉及上市企业及行业龙头。分析师认为，以欧洲为代表的海外市场的确存在较高的进入壁垒，规范运行的龙头企业确定性更强，也更能维持较优的盈利水平和竞争格局，本次事件无需过度解读和担忧。