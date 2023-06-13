涉嫌协助培训中国飞行员 美制裁43家实体

美国政府将43家实体列入实体清单，理由是这些实体涉嫌参与培训中国军机飞行员、推进中国军事现代化、或从事其他威胁美国国家安全的活动。

综合路透社和彭博社报道，美国商务部星期一（6月12日）将43家实体增列入出口管制清单，包括31家中国实体、五家阿联酋公司、四家巴基斯坦公司、三家南非公司、两家英国公司、以及肯尼亚、老挝、马来西亚、新加坡和泰国各一家公司。

其中，安保和航空公司先丰服务集团在中国、肯尼亚、老挝和阿拉伯联合酋长国的分部、南非试飞学院在南非、中国、阿拉伯联合酋长国和英国的分部，以及中国航空工业集团（AVIC）在中国和南非的实体都被列入管制清单。这些航空相关公司被指利用西方和北约资源向中国军事飞行员提供培训。

美国《华尔街日报》去年12月曾报道，中国军方曾尝试招募西方国家退休飞行员到中国为中国军机驾驶员进行培训，以增强中国舰载机飞行员的飞行能力。

还有一些公司涉嫌采购原产于美国的物品以支持中国的军事现代化，例如超高音速武器的开发，包括上海超算科技有限公司提供基于云科技超级计算能力以支持超高音速研究，中国航空工业集团则被指采购美国产品以帮助北京研发超高音速武器。

另有九家中国和巴基斯坦公司因帮助推进巴基斯坦弹道导弹计划和其他武器的研发而被管制。

负责出口执法的美国商务部助理部长阿克塞尔罗德（Matthew Axelrod）在一份声明中说：”我们必须防止中国获得美国的技术和知识以实现其军事现代化计划。”

另外，还有两家公司被指协助中国实施侵犯人权的行为，包括镇压新疆维吾尔族穆斯林和其他少数民族成员而被列入实体清单。