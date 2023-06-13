波兰驻台办事处前副处长涉性侵 接受调查后离台

针对太阳花运动前女发言人揭露，去年被波兰驻台办事处前副处长李波（Bartosz Ryś）性侵，波兰驻台办事处星期一（6月12日）回应，派驻台湾五年的李波在去年任期届满后，留台配合调查，直至进行了一切必要澄清后才离开。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，曾任太阳花学运发言人的L女上星期六（10日）深夜在脸书发文，称去年9月被时任波兰驻台办事处副处长的李波性侵。数百则留言涌入波兰驻台办事处脸书要求回应此案。

波兰驻台办事处星期一傍晚在脸书发出中英文声明回应称，关于最近的媒体报道，办事处配合台北市政府警察局、地方检察署及外交部，进行对于2017至2022年期间派驻在台北的Bartosz Ryś的调查程序。

经台北市警方调查，此审查程序并不受李波的官方身份影响。而当2022年11月中旬李波任期届满后，他仍留在台湾向台湾检察署进行一切必要解释及澄清后，才离开台湾 。

波兰台北办事处强调反对任何形式的骚扰侵害，“我们深信促进尊重、平等及专业文化的价值。我们承诺会继续建构波兰及台湾人民之间的关系。”

在太阳花运动前女发言人L女10日发文称自己被李波性侵后，李波当天发推文回应称，台湾高检署已认定有关指控不成立，也说L女曾索取现金以换得撤控。L女之后再度发文澄清，并说李波撒谎。

李波在推文写道，关于他与赖小姐在个人脸书页面张贴的案件，他想点出此案已经经过台北地方检察署、台湾高等检察署的检察官做成决定认定指控不成立。他同时也想说明，赖小姐在过程中向他要求250万元新台币（约10万9170新元）的和解条件以交换其撤回指控。在这样的脉络下，他不能排除此案是为了索取金钱而提出的指控，也可能构成对他的诽谤。

李波在推文中最后再次强调，他并没有享有外交豁免权，在刑事程序中跟一般台湾人民适用相同的程序。为了他家庭的和谐，他希望大家能暂时先别转发这样的言论。

台湾外交部星期天（11日）说明，该驻台人员不具外交豁免权；检方调查后做出不起诉处分，外交部尊重检方结果。另台波订有刑事司法合作协定，若日后需执行跨境司法作为，外交部将积极协助配合。