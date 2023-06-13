台积电全球市占率突破六成

最新报告显示，全球晶圆代工巨头台积电的全球市占率已突破六成，继续位居全球最大晶片代工工厂的龙头地位。

科技产业研究机构集邦科技（TrendForce）网站星期一（6月12日）公布的研究报告显示，2023年第一季度全球前10大晶圆代工业者的营收按排名依序为台积电、三星、格罗方德（Global Foundries）、联电、中芯国际、华虹、高塔半导体、力积电、世界先进以及东部高科。

报告指出，受到终端需求持续疲弱，及淡季效应加乘影响，今年一季度全球前10大晶圆代工业者产能利用率以及出货量都有所下跌，营收季跌幅达18.6%，约273亿元（美元，下同，约366亿新元）。

稳坐龙头的台积电今年首季营收167.4亿元，季减16.2%。由于笔电、智慧型手机等主流产品需求疲弱，台积电7、6纳米以及5、4纳米晶片的产能利用率明显下降，营收分别季减超过20%以及17%。不过，台积电市占率从58.5%跃升至60.1%，突破60%。

报告预期，今年第二季晶片代工的市场将受惠于急单需求，但前10大晶圆代工业者的产值将持续下跌，只是跌幅会比首季收敛。如果产能利用率持续低迷，第二季营收恐怕仍会衰退。

名列前10名晶圆代工业者的台湾公司有台积电、联电、力积电以及世界先进；上榜的中国大陆公司则有中芯国际、华虹以及东部高科。