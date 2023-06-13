陕西宁强县委常委涉与女干部有不当关系 被免职调查

继中国多名国企领导被爆行为不检点后，有中国网民日前再举报陕西宁强县委常委、高寨子街道党工委书记付浩与一名女干部存在不正当关系。对此，陕西宁强官方宣布付浩免职立案调查。

据上游新闻报道，有网民6月10日在短视频平台上传视频信息，举报付浩与宁强县委办信息科女干部存在不正当关系。

这名举报者自称“宁强县委办信息科女干部丈夫、汉中市南郑区民政局干部杜某生”。除了举报信，视频还附上了多条聊天记录截图。截图显示，微信主人在与付浩聊天时，来来回回传了多条露骨信息。

随后，宁强县委宣传部工作人员受访时证实，市里正对此事展开调查，有相关情况会及时进行公布。宁强县纪委也称，已注意到此事，相关部门已介入调查，正进行核实。

对此，中共宁强县委星期一（6月12日）通过微信公众号“宁强发布”发布通报，称根据6月10日网上反映付某有关生活作风问题，市纪委监委立即组织核查。经上级研究，对付某予以免职处理。当日付某被免去宁强县委常委、委员职务。经宁强县委研究，当晚免去付某高寨子街道党工委书记职务。目前市纪委监委对付某立案调查。

中国近期爆出多名国企领导行为作风有问题，国企中国石油下属公司总经理胡继勇上周被爆出在四川成都街上与女下属牵手逛街后，中铁三局董事长郝刚6月10日又传出在成都手揽一名女士腰部逛街的视频。