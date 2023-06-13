比亚迪香港四店面被泼漆或撞闸门 三家今正常营业

中国电动车巨企比亚迪在香港的四家店面星期一（6月12日）被泼红漆或撞闸门，比亚迪香港总代理联大汽车当晚发声明说，其中三家门店星期二（13日）正常营业。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，联大汽车在香港开设三家陈列室及一家维修中心，分别位于尖沙咀、湾仔、元朗和天水围，其中湾仔和尖沙咀陈列室今年3月31日开幕，至今不足三个月。

联大汽车星期一晚发声明，指该公司港九新界各陈列室在12日凌晨时分遭到暴力袭击及刑事毁坏，他们已报案处理，将配合香港警方进行调查，一切将等待警方的处理结果。

联大在声明中强烈谴责一切扰乱公共秩序的行为，并呼吁社会各界共同维护社会秩序安定。声明中提到，目前湾仔店和尖沙咀店已经复修完成，星期二可以继续营业；天水围4S店正常营业，新车交付及售后服务正常。但元朗店因复修需时，预计至本周末才能完成。

事发后，香港警方将案件分别列作刑事毁坏及管有虚假文书，由新界北总区反黑组接手，暂未有人被捕。

比亚迪总代理联大汽车主席施纯杰星期一上午到元朗陈列室了解损毁情况后说，旗下四家陈列室及维修中心遭不同程度破坏，行动同时针对多区的陈列室及维修中心，令他们星期一无法做生意。

他称，翻查闭路电视，四起事件几乎同一时间发生，相信不是一般寻仇，也非针对个人，怀疑是针对整个比亚迪品牌，甚至是香港的国产车市场，希望警方高度重视这次事件。

施纯杰续称，数年前取得比亚迪代理权时无其他公司竞争，排除是代理权竞争引致破坏的可能。

联大汽车营运总监崔庆铨表示，公司只是做生意，没与人结怨，不敢胡乱猜测事件原因。

翻查资料，联大汽车及施纯杰去年11月被亿升汽车入禀追讨超过1700万港元（约291万新元），另比亚迪香港去年也被华港工业物品入禀追讨超过106万美元（约142万新元）。崔庆铨承认前一起官司未完结，但不敢猜测是否与这次事件有关。