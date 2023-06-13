韩军方：中国军舰在朝鲜卫星残骸落点海域活动

韩国军方通报，中国军舰近期在朝鲜卫星残骸落点海域活动，但该海域属于公海，韩方无需应对。

据韩联社报道，韩国联合参谋本部（韩联参）公报室室长李成俊（音译）星期一（6月12日）在例行记者会上说，韩国军方获悉中国军舰近期在韩军展开朝鲜卫星残骸捕捞工作、位于青岛以西约200公里处进行活动的消息，但该海域属于公海，不存在韩方需应对的情况。

据美国媒体“NK新闻”日前消息，近期中国船舶在朝鲜半岛西海海域的活动量剧增。李成俊回应有关提问时说，韩军正在全罗北道群山市、位于青岛以西约200公里处的公海海域进行打捞工作。韩军了解到中国军舰也在该海域进行活动，军方正按部就班执行任务，不存在应对中国军舰的需要。

朝鲜上月31日发射军事侦察卫星万里镜-1号，但以失败告终，部分残骸落在距离青岛200多公里处的韩中暂定措施水域。《联合国海洋法公约》规定，残骸落在公海时，其所有权归属于最先打捞者。在万里镜-1号坠落一个半小时后，韩军最先发现部分残骸，并正派遣机舰对其他残骸进行搜索打捞工作。

另外，朝鲜预告截至星期天（11日）零时发射军事侦察卫星的期限已过，但韩联参依然保持戒备态势。李成俊说，韩军正密切关注位于平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场，韩美情报部门也正合力应对朝鲜发起挑衅的可能。