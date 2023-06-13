中国据报要求最后一名印度驻华记者离境

知情人士透露，中国政府已要求最后一名印度驻华记者离开中国，意味着在中印矛盾不断升温之际，印度驻华记者将正式“清零”。

据彭博社星期二（6月13日）报道，一名知情人士说，中国政府已指示印度报业托拉斯（Press Trust of India）记者在本月内离开中国。至此，印度在中国的媒体存在消失。

今年年初，印度共有四名驻华记者。不过，《印度斯坦时报》（Hindustan Times）一名驻华记者上周末离开中国，公共广播公司Prasar Bharati和《印度教徒报》的两名印度记者今年4月也被拒绝续签签证。

另一方面，中国驻印度记者也面临“清零”的局面。美国《华尔街日报》5月30日引述消息人士称，新德里方面5月拒绝为新华社和中国中央电视台的两位在印记者续签签证。这是最后两名驻印度的中国官媒记者，但随着他们的签证过期，两人已经离境。

中国外交部发言人汪文斌星期一（6月12日）就此呼吁印度尽快为中国常驻记者审查签证，取消不合理限制。他说，印度自2020年来拒不审批中国记者赴印常驻申请，并坚持只给中国驻印媒体三个月，甚至一个月的有效签证，导致中国记者从14人锐减到目前的只有一个人，而且印度当前仍未同意为中国最后一名驻印记者延期签证。

印度外交部则说，中国记者在印度的活动没有任何困难，但在中国的印度记者却面临种种困难。两国正就这个问题进行接触。

知情人士说，印度记者几个月前在中国雇用助手协助报道后，引发了中印记者签证争端。这些知情人士说，中国政府限制每次只能雇用三名助手，且他们必须来自中国当局提供的人才库。印度对雇用助手报道则没有设定上限。

自2020年6月爆发边境流血冲突以来，中印关系就不断恶化，两国紧张关系持续至今。