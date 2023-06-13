李家超：港府很快公布有限度输入劳工

香港特首李家超星期二（6月13日）说，香港在抗疫后全面通关，市面恢复畅旺，多个行业都出现劳动力短缺情况，并称港府将很快公布应对劳工短缺的方案，包括有限度输入劳工。有消息称，港府最快星期二公布建造业和运输业的输入外劳计划。

综合网媒“香港01”和香港电台等报道，李家超在行政会议前记者会上提出输入外劳的三点原则，一是保障本地劳工就业优先，针对人力明显不足的行业有限度输入劳工。二是要保障本地劳工的工资收入，即输入劳工的工资不可以低于相关工种的工资中位数。三是要以培育和增加本地劳工为主，引入外劳只是辅助、非永久措施，港府会继续加强职业教育及培训工作。

据了解，港府最快星期二公布建造业及运输业的输入外劳计划，名额共约1.8万个，其中小型巴士及旅游巴士司机各有900个名额。住宿方面，建造业外劳倾向于住雇主提供的宿舍或地盘宿舍，机场外劳倾向于下班后北上中国大陆，香港机场管理局每日安排经港珠澳大桥往返两地。

李家超说，收回粉岭高尔夫球场兴建公营房屋的计划由上届政府提出，正按程序处理，并经过广泛讨论。无论如何，港府将于今年9月收回高球场的32公顷用地。

他还说，举办大型国际赛事将不受影响，港府也乐意将收回的32公顷用地开放给公众使用，当举办任何活动，需要停车泊位、推广、接待时，都可以使用有关用地。他也说，高球场有两个18洞世界级场地，以及一个10洞的旧场，可满足举办大型赛事之需。