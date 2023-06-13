沙特投资大臣：希望尽早到中国大陆和香港访问

沙特阿拉伯投资大臣法利赫（Khalid A. Al-Falih）呼吁中国大陆和香港企业加大力度投资沙特阿拉伯，并表示自己希望能尽早到大陆和香港访问。

中阿合作论坛第十届企业家大会6月11日至12日在沙特首都利雅得举行。会议首日（11日）晚宴结束后，法利赫与香港恒隆集团董事长陈启宗等一行人举行闭门会议。

与会的香港《南华早报》星期一（12日）报道，法利赫在会上以英语发表谈话，呼吁两国间企业加强对话交流，以在达成交易时“认真检查、尽职调查，并向前迈进”。

法利赫称：“我们（沙特）想要更多的品牌、技术，以及进入全球和中国市场的途径……我希望之后会有一些公司（到沙特）进行投资。如果选择合资，我们很乐意为你们介绍多个可以信任的合作伙伴。”

他表示，自己希望能尽早到中国大陆和香港访问，实现自2019年以来的首次访问。因为在冠病疫情期间，大陆和香港发生了很多变化。

知情人士透露，沙特政府正计划派出一个高级代表团到北京进行访问，并参与于10月举行的第十届“一带一路”国际合作高峰论坛。

陈启宗在会议上表示，他仍认为两国间的文化交流不足，因此“我们必须为民间联系建立一个更长期计划”，以真正发展经济等其他领域的合作关系，“如果没有这种友谊，（合作的）基础恐怕就没有那么牢固”。

法利赫回应称，民间联系也可以由私营部门形成，因为企业在为阿拉伯消费者形成“经济软实力”方面发挥着重要作用，最终有助于形成经济合作的势头。

法利赫表示，“有时我们会关注更有形的东西，我们希望中国来修建铁路、港口”， 但私营部门在建立国家间沟通桥梁方面可以更强大。他补充说，在家用电器、数码设备、时尚和旅游领域，中国品牌在沙特越来越受欢迎。

陈启宗和法利赫认为，促进两国关系的有效途径是在对方国家提供教育机会。法利赫称，沙特的目标是将中文提升为该国最常学习的第二语言，但在招聘教师方面仍需要努力执行。