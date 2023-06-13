台新版国防手册增加大陆解放军服制识别

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更新 / 2023年6月13日 2:28 PM
发布 /
发布 / 2023年6月13日 2:14 PM
台湾国防部全民防卫动员署物力动员处长沈威志星期二早上在国防部记者会上公布新版《全民国防应变手册》。（路透社）
台湾国防部全民防卫动员署物力动员处长沈威志星期二早上在国防部记者会上公布新版《全民国防应变手册》。（路透社）

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台湾国防部星期二（6月13日）公布新版《全民国防应变手册》。在战时应变项目中，手册除了教导民众紧急避难准备、战时应变、列出战时可能发生的意外，还新增中国大陆解放军的军服、臂章等服饰穿着图像，教导台湾民众辨识敌我。

据台湾《上报》报道，台湾国防部去年4月公布首版《全民国防手册范本》，历经一年多修订后，国防部星期二早上公布最新《全民国防应变手册》。相较旧版手册23页，新版页数达47页，并新增“敌我识别”“通讯传播中断应处”“战伤医疗急救”“即时掌握正确讯息的方式”等内容。

在敌我辨识项目章节中，手册同时提供了台军、警察、民防与中国大陆解放军服的图像，透过简易方式让民众辨识大陆解放军服饰、军种臂章与胸章比对，让台湾民众战时能识别。台湾国防部情次室中校林桢凯说，若大陆解放军服装有更新，手册内容也会一并更新。

《全民国防应变手册》列出了战时台湾可能发生的八种状况，包括利用台湾内外媒体、网络散播假信息；发动网络攻击，导致行政与民生作业系统瘫痪，造成政府指挥失信；实施经济制裁扰乱金融秩序，致股市崩盘，影响正常消费交易；封锁台海空中、海上交通航线，影响经济原物料进出口及民生物资正常供应；策动在台特工奇袭，破坏重要军事及民生关键基础设施，如发电厂、水库、通信传播系统等；实施空攻及导弹攻击，造成道路、机场等毁损；实施大规模登陆作战，影响民心士气。

对于最后一个状况，台湾国防部认为，敌军对台湾人员渗透吸收、搜集情报手段日益多元，是当前安全维护的重大隐忧，建议民众善尽全民情报的责任与义务，不向敌方泄露台军任何事物与部队动态，及时检举反映不法可疑。

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