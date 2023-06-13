台新版国防手册增加大陆解放军服制识别

台湾国防部星期二（6月13日）公布新版《全民国防应变手册》。在战时应变项目中，手册除了教导民众紧急避难准备、战时应变、列出战时可能发生的意外，还新增中国大陆解放军的军服、臂章等服饰穿着图像，教导台湾民众辨识敌我。

据台湾《上报》报道，台湾国防部去年4月公布首版《全民国防手册范本》，历经一年多修订后，国防部星期二早上公布最新《全民国防应变手册》。相较旧版手册23页，新版页数达47页，并新增“敌我识别”“通讯传播中断应处”“战伤医疗急救”“即时掌握正确讯息的方式”等内容。

在敌我辨识项目章节中，手册同时提供了台军、警察、民防与中国大陆解放军服的图像，透过简易方式让民众辨识大陆解放军服饰、军种臂章与胸章比对，让台湾民众战时能识别。台湾国防部情次室中校林桢凯说，若大陆解放军服装有更新，手册内容也会一并更新。

《全民国防应变手册》列出了战时台湾可能发生的八种状况，包括利用台湾内外媒体、网络散播假信息；发动网络攻击，导致行政与民生作业系统瘫痪，造成政府指挥失信；实施经济制裁扰乱金融秩序，致股市崩盘，影响正常消费交易；封锁台海空中、海上交通航线，影响经济原物料进出口及民生物资正常供应；策动在台特工奇袭，破坏重要军事及民生关键基础设施，如发电厂、水库、通信传播系统等；实施空攻及导弹攻击，造成道路、机场等毁损；实施大规模登陆作战，影响民心士气。

对于最后一个状况，台湾国防部认为，敌军对台湾人员渗透吸收、搜集情报手段日益多元，是当前安全维护的重大隐忧，建议民众善尽全民情报的责任与义务，不向敌方泄露台军任何事物与部队动态，及时检举反映不法可疑。