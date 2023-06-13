温州一公司规定已婚员工有婚外情出轨将辞退

中国浙江温州一家公司规定，已婚员工如果被发现有婚外情、出轨或包养小三等不良现象，就会被辞退。

中国极目新闻引用的网传图片显示，这家位于温州乐清市的企业在通知中说：“为了加强公司内部管理，宣扬忠于家庭、忠于夫妻爱情、爱护家庭而全心工作的企业文化，公司在职已婚员工，禁止有‘婚外情’‘出轨’‘包养小三’等不良现象，凡被发现者，均做辞退处理。”

公司也呼吁全体员工“树立正确婚爱价值观，做一个无出轨、无小三、无婚外情、无离婚的四无好员工。专心努力工作，创造更高、更多的人生价值，为企业的发展和社会的稳定做出应有的贡献。”这份通知由企业行政人事部2023年6月9日印发。

这家公司的工作人员星期一（6月12日）向极目新闻证实，公司的确发布禁止婚外情和出轨通知，并解释公司的初衷是想倡导员工家庭和谐稳定，避免因为上述情形出现状况，导致影响工作，家庭和谐才能稳定工作，目前还没有员工违反这一要求。

乐清市人力资源和社会保障局监察大队工作人员，以及这家公司的属地中队工作人员说，目前没有接到针对这一规定的投诉。

律师则说，劳动者若因为这个原因被辞退，可以依法维权。万商天勤（上海）律师事务所合伙人陈栋律师分析，中国《劳动合同法》明确规定了解除劳动合同的情形，并说中国依法保护劳动者的合法权利，通常只有劳动者不能劳动或者劳动能力不匹配的情况下，才能合法解除劳动合同。

陈栋也说，即使用人单位将婚外情、出轨等写入员工手册，也不能作为解除劳动合同的合法依据，劳动者若因为这个原因被辞退，可以依法维权。“我们鼓励用人单位提倡员工树立正确的价值观，但不能以此为由侵害劳动者的合法权益。”