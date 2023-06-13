冠病成台湾去年第三大死因 仅次于癌症和心脏病

台湾卫生福利部说，冠病疫情成为2022年台湾人第三大死因，仅次于癌症和心脏病。

据台湾《上报》报道，台湾卫福部星期一（6月12日）公布去年台湾人十大死因统计结果。统计显示，2022年台湾十大死因依序为，恶性肿瘤（癌症）、心脏疾病、冠病疫情、肺炎、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、事故伤害、慢性下呼吸道疾病、肾炎肾病症候群及肾病变。与2021年相比，癌症及心脏疾病仍位居前两名。

2021年，冠病疫情只在台湾造成896人死亡，但隔年因冠病死亡的人数升至1万4667人，排名也从第19名升至第三名，而2022年因冠病死亡的年龄主要分布在65岁以上，占了超过八成，死亡年龄中位数为82岁，较2021年增加10岁。

台湾疾管署副署长罗一钧说明，2022年是台湾本土疫情最大的一波，造成超过万人死亡。根据经济学人统计，2022年台湾超额死亡人数为2万2852人，与星期一公布相较前年增加约2万4000死亡人数有差距；死亡因素当中，冠病疫情占64%，剩下三成多和冠病疫情非直接相关，而是间接或其他慢性病导致。

罗一钧也说，英国、美国、加拿大等国在主要疫情流行年，冠病疫情导致的死亡人数，也跃升当年度死因第一至第四名之间，与台湾经验相似。而今年（2023年）至今，台湾已累积5157例因冠病疫情而死亡的个案。罗一钧预估，今年十大死因中，冠病疫情仍可能上榜。