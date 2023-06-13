尹锡悦：中驻韩大使是否有相互尊重态度令人怀疑

韩国总统尹锡悦再批中国驻韩大使邢海明日前发表的涉韩政策言论不当，并表示他对邢海明是否具有相互尊重和增进韩中友谊的态度感到怀疑。

据韩联社报道，尹锡悦星期二（6月13日）在龙山总统府召开闭门国务会议。多名与会人士接受电话采访时透露，尹锡悦在会上表示，邢海明作为外交官，他质疑邢海明是否具有相互尊重和增进友谊的态度。他说，邢海明的言行令韩国国民不悦。

韩国总统办公室高层人士还表示，韩国总统室将邢海明的发言内容和原委看得非常严重。据悉，尹锡悦还在幕僚们面前批评个别政界人士会见外国大使时盲目听取其意见的行为。

韩国总统室一名高官前一天也说，大使应在本国和接受国之间发挥好桥梁作用，然而该作用发挥不当，可能会损害本国和接受国的国家利益。此番表述与尹锡悦的上述发言相呼应。

中国驻韩大使邢海明上星期四（8日）在与韩国最大在野党党魁李在明会见时，以不点名方式批评尹锡悦政府亲美的外交政策基调，指美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输”，提醒“现在赌中国输的人今后一定会后悔”。

这番言论引起韩国政府强烈不满。韩国外交部长朴振星期五（9日）谴责邢海明的言论过分，称根据外交惯例，大使的本分是增进两国友好，而非传播误解。中韩还为此互相召见大使表示抗议。