台渔民忧日核废水排海影响渔业生态 吁政府站出来说话

日本东京电力公司星期一（6月12日）开始测试福岛核废水排海系统。台湾渔民担心此举将影响渔业生态，呼吁台湾政府站出来为渔民说话。

综合台湾《联合报》和日本放送协会报道，来自台湾北海岸的渔船船主王国昌认为，日本这次要将含有辐射的大量海水排放到海洋，尤其排放到台湾洋流会经过的地方，任何经过受影响海域的鱼类等生物都会被辐射污染，台湾恐怕首当其冲。

王国昌指日本政府的做法野蛮、非常要不得，台湾政府应出面阻止，表达强烈抗议和指责不好的行为，并呼吁日本有更高规格的处理方式。

来自新北万里区的王姓渔民也呼吁日本方面“最好是不要排入海水”，并说将核废水排入大海一定会对渔业生态造成影响。

另一名台湾渔民张永耀说，他非常反对日本要将核废水排入大海，虽然日本政府声称不会有什么影响，但渔民都很质疑，并呼吁日本政府三思。

张永耀说：“台湾政府要站出来为渔民说话，因为渔民靠海吃饭，未来万一有什么负面数据出来，或者被验出什么有害物质，对台湾渔民伤害就会很大，担心届时整个北太平洋会完蛋了。”

日本媒体报道，东京电力公司所测试的排海系统，将经处理和稀释的核废水从福岛第一核电站排入大海。这项测试所使用的是淡水。东京电力公司希望这项测试能在本月结束。中国大陆和韩国已对日本核污染水排入大海表达不满。

由东京电力公司负责操作的福岛第一核电站，在2011年大地震发生后引发核事故，反应堆被熔毁，核电站也发生爆炸。

用来让核燃料降温的废水原本含有的放射性物质，大部分在经处理后已被去除，但仍含有一些放射性成分氚（tritium）。

国民党立委洪孟楷星期二（13日）呼吁民进党政府该发声就发声，不要因任何国家或地区而有不同态度。