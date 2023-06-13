涉事中企股东在德国被带走调查 目前正常参会

针对有报道称，有一光伏企业高管在德国慕尼黑下飞机被带走协助调查，江苏格林保尔新能源有限公司证实，该公司第二大股东浦永华确实接受调查，目前如常参会。

据中新网报道，多家媒体报道显示，协助调查的人士为江苏格林保尔新能源有限公司的浦永华。江苏格林保尔新能源有限公司星期二（6月13日）证实此消息，并称浦永华确实接受了调查，但目前正常参会。浦永华本人在北京时间12日晚受访时也证实，自己“被他们叫去调查一下，已经出来了”。

中国光伏行业协会星期二凌晨发声明称，关于媒体报道的中国光伏从业者参加德国慕尼黑国际太阳能技术博览会（Intersolar Europe）时被带走调查一事，经了解，当事人只是协助调查，目前已回到酒店。这次协助调查的只有一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。

关于此事的细节，中国光伏行业协会副秘书长刘译阳接受中新经纬采访时说，协会了解到的最新情况是，当事人只是被要求协助调查，目前已返回酒店。刘译阳还说，目前此事是陈年个案，不用上升到整个光伏行业，更不涉及正常的中欧光伏贸易。

对于浦永华被带走协助调查的原因，坊间有多种说法，有人说与欧盟之前“双反” （反补贴、反倾销）有关，有人说与签证问题有关，也有人说当事公司违反了德国相关法律法规。

《上海证券报》星期二引述中国光伏行业协会一位高层报道，很多网传消息并不实，而且涉及的是之前“双反”的事，希望外界不要胡乱炒作。

不过，江苏格林保尔新能源有限公司并未向中新财经记者透露浦永华被带走协助调查的原因。

公开资料显示，浦永华出生于1976年，毕业于淮海工学院，曾就职于江苏小天鹅集团无锡小天鹅家用电器、江阴浚鑫科技有限公司、无锡派克木业制造有限公司。2009年7月至2014年12月在江苏润达光伏科技有限公司任董事、副总经理，2014年12月至2020年3月在润达光伏任董事兼副总经理。

天眼查APP显示，目前，浦永华持有江苏格林保尔新能源有限公司30.60%股份，为该公司第二大股东。此外，浦永华还是江苏润达光伏股份有限公司和无锡派克木业制造有限公司的股东，并在江苏沃迪思能源有限公司担任执行董事、总经理和法定代表人。

此前，有消息称，上述事件疑似涉及三家企业，除江苏格林保尔新能源有限公司外，还有中建材浚鑫和润达光伏。

不过，中国光伏行业协会星期二说，这次协助调查的只有一人，不涉及网传的多家中国光伏企业，也没有出现多名人员协助调查的情况。