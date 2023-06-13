中国称美国不能把加入国际组织当做逛公园

针对有报道指美国已致函联合国教科文组织，通知美国计划重新加入决定，中国外交部发言人回应称，美国不能把加入国际组织当做逛公园。

中国外交部发言人汪文斌星期二（6月13日）在例行记者会上作出上述回应。他说，希望美方这次所做的决定是负责任的，初衷是支持多边主义，促进国际合作。

汪文斌指出，美国曾两次退出联合国教科文组织，对该组织工作产生负面影响。作为国际组织的成员是很严肃的事，如果美方这次是真心诚意重新加入，就应展现遵守国际规则，尊重国际法治的诚意，切实履行作为一个负责任国家应尽的国际义务，包括尽快全额补缴拖欠教科文组织多年的会费。

汪文斌说：“不能把加入国际组织当做逛公园，想来就来，想走就走，更不能把国际组织当做地缘政治的博弈场，假国际社会之公，谋求维护自身所谓全球领导力之私。”

联合国教科文组织说，美国计划从7月起重新加入该组织。中国不会反对美国重新加入。

美国是联合国教科文组织创始成员国之一。1984年，时任美国总统里根以教科文组织管理不善、腐败、“偏心”苏联为由宣布退出。2003年，美国重新加入联合国教科文组织。2017年10月，时任美国总统特朗普以美方拖欠会费不断增加等理由，再次宣布退出。