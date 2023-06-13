印度正式指控小米非法向海外实体转移资金

印度执法局正式向中国智能手机制造商小米提出指控，称小米违法向外国实体转移资金，违反印度外汇管理法。

据路透社报道，印度执法局上星期五（6月9日）发布文件称，因小米涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA），向外国实体非法转移了555.1亿卢比（约9.04亿新元）的资金，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗、德意志银行等三家银行发出正式通知。

印度执法局去年4月曾指控，小米及旗下印度子公司从2015年起以“特许权使用费”名义，误导德意志银行，向国外实体非法汇款。据此，印度当局扣押了小米印度子公司银行账户中的555.13亿卢比资金。当时小米印度公司表示，该公司支付此类版税是合法的商业行为，对当局的决定将提出上诉。

小米印度公司解释道，在这笔支付给外国实体的费用中，超过84%的部分是付给美国高通集团的特许权使用费，用以使用相关标准关键专利（SEP），以及小米印度版智能手机中的知识产权等。“如果没有这些技术，我们的智能手机就无法在印度运行。”不过，印度当局去年10月拒绝解冻这笔资金。

法院文件显示，小米被冻结的资产分布在不同银行的账户中，包括德意志银行、花旗银行和汇丰银行。