江歌母亲：刘鑫不服二审判决申请再审

在日本遇害的中国学生江歌的母亲发文称，刘鑫不服法院在去年12月作出的二审判决，再次提出上诉。

江歌的母亲江秋莲星期二（6月13日）在微博上传山东省高级人民法院6月12日发出的应诉通知书，通知书写道，刘暖曦（曾用名: 刘鑫）不服青岛市中级法院于2022年12月30日作出的二审判决，决定向法院申请再审，法院已立案审查。

江歌2016年在东京自己的住所门口遭刘鑫的前男友陈世峰杀害，与江歌一同回到住所的刘鑫入室后报警。

江秋莲认为，刘鑫在陈世峰行凶时没有开门施救，在案中有不可推卸的责任，遂以生命权纠纷为由，对刘鑫提起诉讼。

中国法院2022年1月裁定，刘鑫须赔偿江秋莲各项经济损失49.6万元（人民币，下同，92985新元）及精神损害抚慰金20万元。

刘鑫之后提出上诉。法院2022年12月30日作出二审判决，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费1万760元由刘鑫负担。

江秋莲今年6月1日在微博上说，刘鑫侵犯江歌生命权赔偿款已全部执行到位，刘鑫总计被强制执行四次共计69.6万元，包括诉讼费滞纳金和执行费。

江秋莲也说，这笔钱要专款专用，捐给有需要的孩子们。

她最终将69.6万元赔偿金捐赠给即墨区曙光公益志愿者协会。“江歌专项助学基金”成立暨捐赠仪式也在6月12日于青岛市即墨区慈善总会举行。