民进党前副秘书长林飞帆宣布退选立委

深陷台湾政坛性骚扰吃案（指压下案子）风波的民进党前副秘书长林飞帆星期二（6月13日）宣布，退选立委选举。

据台湾《自由时报》报道，林飞帆星期二下午召开记者会，表示经过审慎思考，和民进党中央反复讨论后，他决定退出2024立委选举。针对这段时间民进党性平事件的处理争论导致的社会纷扰，想再次向关心事件的朋友表达歉意。

林飞帆说，虽然民进党调查报告已厘清事件处理过程，也厘清了自己并没有吃案或包庇，但身为当初督导部门的长官，他应该以更高标准负起政治责任，就如同报告说明的，“如果我们当时能够及早觉察制度的缺失，予以改正，那我们或许能够更早创造一个更友善的环境”。

林飞帆表示，这段时间以来，很遗憾看到对手持续利用受害者的苦痛，进行双重标准的政治操作，让原本应该被聚焦的制度改革，以及如何协助受害者的讨论，沦为政治口水与抹黑。针对这样的攻击，自己当然可以持续与对手来回攻防，但这样的选战持续进行，伤害的只会是受害者与这场运动。

林飞帆指出，这些性平事件的爆发，代表这是社会沉痾已久的议题，但也是社会集体重新学习的机会，要达到的目标，应该是要让受伤的人得到抚慰，加害的人能够得到惩罚，制度应该持续改革，成为所有人的后盾。

林飞帆说，希望自己的退选能够让这场性平运动不再受到其他政治口水攻防的干扰，也希望整个社会能聚焦在未来的制度改革，以及如何能够达成一个更平权、更相互尊重的社会。

民进党主席赖清德日前宣布提名林飞帆参选台北市中山北松山选区立委，但林飞帆随后卷入性骚扰吃案风波，被指没有妥善处理22岁女前党工被导演摸胸性骚扰的案件。虽然民进党上周五（9日）公布的调查报告显示林飞帆的处理方式没有违反规定，但党内外要求退选的声浪不断。