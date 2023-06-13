美国据报允许韩台半导体制造商继续在大陆营运

美国据报将允许韩国和台湾半导体制造商继续在中国大陆营运。

美国《华尔街日报》星期一（6月12日）引述美国商务部高官报道，拜登政府计划允许韩国和台湾的顶级半导体制造商在不受美国制裁的情况下，维持和拓展在中国大陆现有的芯片制造业务。

有分析人士称，此举将削弱美国旨在减缓中国技术进步实施的出口管制措施。

据多名与会者称，美国商务部负责工业和安全事务的副部长艾伦·埃斯特维兹（Alan Estevez）上周在一场行业会议上说，拜登政府打算延长一项美国出口管制政策的现有豁免，该政策旨在限制公司向中国出售芯片和芯片制造设备。

去年10月，美国对中国的半导体行业实施限制，但也为韩国三星电子和台湾积体电路制造股份有限公司（简称台积电）等多家科技公司提供了为期一年的豁免。这些公司已投资数以十亿计美元在中国大陆建厂。

上述豁免将于今年10月到期。与会者称，埃斯特维兹在半导体产业协会的一场会议上说，这些豁免将在可预见的未来获得延续。美国商务部对此言论拒予置评。

业内高管称，延长而非逐渐减少乃至终止豁免的做法，意味着美国政府认识到，在一个高度一体化的全球产业中，要对中国搞科技脱钩比预期更困难。与此同时，部分外国企业正对华盛顿不断扩大对其业务的干预感到不满。