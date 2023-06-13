港府宣布输入2万7000名外劳 涉及运输和建筑业

香港特区政府宣布将输入约2万7000名外籍劳工以解决香港劳工短缺问题，涉及建筑、运输、航空等行业。

综合星岛网、中通社和彭博社报道，港府星期二（6月13日）下午宣布上述安排。香港财政司副司长黄伟纶说，港府参考院舍输入护理院特别计划，为运输业及建造业设立特别计划，同时优化补充劳工计划以舒缓行业人手短缺的问题。

黄伟纶公布了两个行业的输入外劳方案，其中建造业拟引入约1万2000名劳工，运输业输入约8000名外劳，当中约6300人为机场员工，其余2000人为旅游巴士及小型巴士司机。其中，由于机场员工可即日往返两地跨境工作，因此港府将放宽雇主必须为外劳提供留港住所的安排，但这一安排不适用于所有工种。

香港运输及物流局局长林世雄说，香港空运量在全面通关后迅速反弹，今年4月达到疫情前的五成。但根据机场管理局调查，预计明年年底香港航空业界人手缺口达1万6000人，当中七成半、约1万2000个前线机场职位出现空缺，尤其是地勤人员、机坪服务员、机舱工作员、飞机维修持工、技术员等10个工种。

港府将从7月起开始接受建筑和运输工种的输入劳工申请，预计需要约两个月的时间处理这些申请。

此外，香港劳工及福利局局长孙玉菡指，港府将优化补充劳工计划，暂停执行26个非技术/低技术职位不可输入外劳的规定，为期两年。这意味着营业代表、售货员、侍应生、接待员、收银员、初级厨师、文员、电话接线生、洗衣工人等26个职位将可以经补充劳工优化计划申请输入外劳。

黄伟纶称，随着香港人口老化，多个人力密集的工种，特别是建造业及运输业均出现人手短缺问题。在面对严峻及迫切的劳动力短缺现实，港府将果断处理，不容许人力短缺成为阻碍香港复苏、窒碍经济发展、影响民生的瓶颈。

黄伟纶续称，输入劳工只是应对短缺的其中一个方法，港府将多管齐下应对人力缺短情况，包括输入外劳的雇主要支付雇员培训费，供雇员再培训局做本地培训工作等。

他也强调，上述两个行业的劳工输入计划并非永久性，但也没有设下时限。他预计，这两万多名的配额可能在明年内用完。按照以往惯例，有许多外来劳工可能来自中国大陆。