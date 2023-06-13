中储粮原副总经理徐宝义一审被判刑17年

中国储备粮管理集团有限公司原副总经理徐宝义一审被判刑17年。

据视新闻客户端报道，中国山西省大同市中级人民法院星期二（6月13日）一审公开宣判中国储备粮管理集团有限公司原党组成员、副总经理徐宝义受贿、国有公司人员失职、内幕交易案，对被告人徐宝义以受贿罪判处有期徒刑11年，并处罚金130万元（人民币，下同，约24万新元）；以国有公司人员失职罪判处有期徒刑四年；以内幕交易罪判处有期徒刑六年，并处罚金1000元，决定执行有期徒刑17年，并处罚金130万1000元。对徐宝义受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。

经审理查明，被告人徐宝义在2006年至2021年间，利用担任黑龙江省大庆高新技术产业开发区企业上市办公室副主任，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会主任助理，甘肃省国有资产经营有限责任公司董事长，中国供销集团有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，中国储备粮管理总公司（后更名为中国储备粮管理集团有限公司）党组成员、副总经理等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为相关单位和个人在工程承揽、企业经营、工程款支付及工作安排等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合1379.9489万元。

2014年2月至9月，徐宝义担任中国供销石油有限公司董事长、法定代表人期间，严重不负责任，违规开展名为化肥购销、实为资金借贷的贸易性融资，造成国有公司损失1.01亿余元，致使国家利益遭受特别重大损失。2015年，徐宝义非法获取证券交易内幕信息，在该信息尚未公开前，明示他人买卖该证券，其中买入证券成交额共计4678万余元，情节特别严重。

大同市中级人民法院认为，被告人徐宝义的行为构成受贿罪、国有公司人员失职罪、内幕交易罪。鉴于其受贿276万元系未遂；到案后能够如实供述罪行，主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物已全部追缴，具有法定或者酌定从轻处罚情节，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

徐宝义在去年1月23日落马，6月23日由中共中央纪委国家监委通报双开（开除党籍和公职），7月21日通报被逮捕。同年10月，徐宝义被提起公诉。

中纪委去年1月召开全会并在公报中说，将“深化粮食购销等领域腐败专项整治”，徐宝义数日后落马，成为中纪委全会闭幕后打下的首个“粮老虎”。