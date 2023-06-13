下午察：诬告地铁大叔偷拍事件，谁在审判

女大学生诬告大叔地铁偷拍的话题，在中国互联网发酵数天，依然未平息。
事情源起于一名女子6月7日在广州地铁上怀疑被偷拍，要求查看对方手机。对方拿出手机自证清白后，女子仍发微博，表示遇到了“猥琐男”，并将该名男子的照片和视频发上网。
她在微博上，讲述了在地铁“维权”的经过，并称该男子为“猥琐老头”，“动作娴熟”“不是第一次作案”，并获得一些支持，但更多网民则质疑，既然没有被偷拍，为何曝光？
事后不久，该女子删除了所发博文，但视频却已经传播开来。大叔的儿子邓先生在网络上发现其父的照片后，星期日（6月11日）在广州鹭江站派出所报警，要求女子道歉。该女子向男子一家道歉，也在当晚在微博上公开发文道歉，并表示已经深刻认识到这起事件给当事人带来的伤害。
邓先生表示，“她还是名学生，公开道歉就好，不想影响她太多。”
当事人选择原谅，但是中国网民不准备原谅。网民先是对她的个人信息翻了个底朝天，发现她“中共党员”的身份后，向中共纪委监察委举报她，并纷纷贴出已举报的截图。目前，该女子就读的四川大学表示正在配合警方调查，而她实习的公司腾讯，也疑似在舆论压力下，解除了和她的实习合同。该话题在星期二（6月13日）再次登上了热搜。
铺天盖地的愤怒从何而来？
梳理事件能发现，中国网民对这位女生的愤怒，是随着事件和个人的信息逐渐曝光而层层叠加的。
第一层，是觉得她最初对未发生的偷拍事件，进行渲染和诋毁，是冤枉人。
第二层，是这位女学生曾义正言辞地拒绝道歉，表示自己“一个研究生”，不需要网民来教育她。直到大叔家人报警、网友将她的行为举报到学校和中纪委监委、教育部，她才“服软”，态度180度转变。网民认为，不真诚的道歉，不可接受。
第三层，是大家发现，原来她微博中描述的“动作娴熟”的“猥琐老头”，实际是一名今年56岁，因为阴雨天气工地不开，所以在广州“转转看”的农民工。而她本人，是河南大学保送四川大学新闻学院的研究生，常常旷课，但依然在校担任学生干部，在抖音上有8万的粉丝量，还在腾讯公司这样的大厂当实习生。
网民认为，和忠厚朴素、不太懂手机的老伯相比，这位光鲜亮丽的女士不是弱者。有网民评论称：“这哪里是维权？分明是高高在上的利己主义者，欺负一个什么都没有的老实人。”
网民自发地上中纪委网站和教育部举报她，要求调查她是通过什么方式被“保送研究生”，为何多次旷课未受处罚，并呼吁四川大学研究生院开除其学籍、党籍等。有人高喊：“靠主观臆断转播的人还在新闻学院，去媒体工作就完了”，“应该尽快开除党籍！”
官媒呼吁冷静，依法依规处理
一边，是网民呼吁加强行政处罚，而另一边，是媒体和法律界人士呼吁冷静，依法依规处理。
浙江汉鼎律师事务所张永辉律师认为，诬告他人偷拍，不属于诬告陷害罪，是民事上的侵权责任，即侵犯了大叔的名誉权。依《民法典》，应停止侵权，消除影响，赔礼道歉，赔偿损失。目前该女大学生已经删除视频、公开道歉，如果对方不追究经济赔偿责任的话，女生无需承担更多处分。
前媒体人胡锡进也发微博表示，要给年轻人改正错误的机会，“在法律上应承担什么责任，应当依法裁定。”
中国官方媒体央视新闻的报道，也通过多位律师分析，表示无论是被网暴、还是怀疑被偷拍，都有合法解决的途径。
其中一位律师说，如在公共场所认为自己的合法利益受到侵犯，首先应该找所在场所的工作人员反映情况，让第三方接入调查、收集和保存证据，然后选择起诉，或者报案。
曝光的本能从何而来？
但遇事以曝光方式来处理，而非找相关工作人员求助或评断的例子，还有很多。
这种方法有时候还挺管用的。星期二的微博热搜上，又出现了两则与“偷拍”相关的案例。其中一例，是杭州师范大学一位疑似被同学骚扰、偷拍的女生，向导师求助无果后，女生家属把和导师的聊天记录放上网，以证明这位女同学长期受到同学的骚扰。
上个星期的“鼠头鸭脖”事件，恰恰也是在一位网民发现“不明物体”，发上网之后，引起争议，才有了接下来的民众监督和调查。
在这些案例里，人们靠公众的力量来为自己讨公道。这种公众的力量，也包含让群众公审的成分。
平心而论，自媒体时代，将不平事发上网，再正常不过。但长期以来，中国社会形成了遇到不平事就曝光的本能，包括在未经查证就曝光。这还可能反过来构成一种心理：只要被曝光的都是不平事。
而在互联网时代，每个人能在社交媒体上发言的个体，仿佛都有审判他人的权力。
但事实上，要做到维护公义，只有曝光是不够的，公审也不是最佳裁判方式。更需要的是对事实本身有清楚、专业的核查，这才可以找到真正的是非，并且把事情从“公说公有理，婆说婆有理”的拉锯状态，推到解决问题的阶段。这些核查，需要公正专业的部门来完成，警方和权威部门理应办法这个角色。当然，他们介入的前提，是公众信任，且可触达。
这次诬告事件中的涉事女生，就读于新闻学院，她的第一个反应是借重媒体与舆论的力量，这种本能比一般人更强些，但是她没有证据证明对方偷拍就引导民众对邓大叔公审，最终自己也成为网络公审的受害者。
她对此应该始料未及。这说明，网络公审之风不可长，每个人都应该警惕。而如果专业的职能部门和公权力让人更有信心，不会常常缺位；让“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”渐渐成为过去式，社会也会文明许多。