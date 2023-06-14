李辉《人民日报》撰文：冲突只能靠谈判结束

中国政府欧亚事务特别代表李辉在结束欧洲之行后发表署名文章，称冲突终究只能靠谈判来结束，早一天停火、早一天谈判，就有早一天迎来和平的希望。

中共中央机关报《人民日报》星期三（6月14日）刊登李辉题为《为政治解决乌克兰危机贡献中国力量（国际论坛）》的署名文章。李辉在文章中回顾了他5月中下旬先后访问乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄罗斯的行程。

李辉说，他此次访问的主题是劝和促谈，围绕政治解决乌克兰危机与乌克兰总统泽连斯基、外长库列巴，俄罗斯外长拉夫罗夫以及欧洲各国官员交换看法和意见。

他称，各方赞赏并积极评价中国为恢复和平、政治解决乌克兰危机所作的努力，期待中国发挥更大作用，表明中国在乌克兰问题上的立场是客观公正的，也得到了国际社会大多数国家的支持。

李辉说，各方在交流中对当前危机的升级和外溢风险都流露出担忧情绪，冲突地区的核设施安全引发各方高度关注。这场危机引发的粮食安全、能源安全、跨境基础设施安全等风险还在持续发酵。

他指出，“冲突终究只能靠谈判来结束，早一天停火、早一天谈判，就有早一天迎来和平的希望”。只要和平有一线希望，就应该积极作出努力，而不是任由冲突延宕下去，更不要火上浇油，导致局部冲突演变为大规模战争，甚至核战争。虽然目前各方坐下来谈判谈出成果还很困难，但重要的是推动凝聚各方共识，形成最大公约数，为最终解决危逐步机创造条件。

李辉称，中国在乌克兰问题上没有私利，不搞“小圈子”，没有拱火浇油，更没有趁机渔利。中国始终认为，为了解决这场根源复杂、影响深远的危机，既要劝和促谈尽快停战，更要推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，致力于长治久安。

他呼吁国际社会应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，更好维护世界和平与稳定。中国愿继续与国际社会一道，站在和平的一边、站在对话的一边、站在历史正确的一边，为世界和平与安宁贡献力量。

李辉5月15日至26日先后访问乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄罗斯，就政治解决乌克兰危机与各方接触和交流。有美国媒体报道称李辉访欧期间提议让俄罗斯控制在乌克兰境内占据的部分地区，但李辉后反驳这一消息，称该报道完全不符合事实。