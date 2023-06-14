东方网原总裁徐世平被双开 私藏阅看违禁书刊

中国资深媒体人，上海主要网络媒体东方网原总裁、总编辑徐世平因严重违法违纪问题被开除党籍和公职。

中共中央纪委国家监委网站星期二（6月13日）发布消息，上海东方网股份有限公司原党委副书记、总裁、总编辑徐世平严重违反党的纪律，构成严重职务违法，并涉嫌挪用公款罪、受贿罪。

通告称，经上海市纪委常委会会议研究并报上海市委批准，决定给予徐世平开除党籍处分；由上海市监委开除徐世平的公职处分，并收缴违纪违法所得，将他涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

中纪委通告称，经查，徐世平身为党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，长期与私营企业主不当交往，沉迷资本运作，漠视风险管控，把公权力变成谋取私利的工具，靠企吃企、借机敛财，严重损害党的形象，危害国有企业利益和国有资产安全。

通告称，徐世平违反政治纪律，落实中央决策部署打折扣、搞变通，对抗组织审查，私藏、阅看违禁书刊；违反生活纪律，与他人发生不正当性关系，隐瞒亲属投资不报，对家人失管失教，造成不良影响。

调查还发现，徐世平出入私人会所，收受礼物礼金，接受宴请，公款旅游，多次因公出国期间出入境外赌场赌博；违法挪用公款谋取个人利益，非法索取、收受巨额财物等。

据公开资料，徐世平1978年考入中国人民大学新闻系，毕业后进入《新民晚报》工作18年，2000年参与创办东方网并任总编辑，后率东方网登陆新三板，2020年7月退休。他在担任东方网总编辑期间，发表过大量时政类评论。去年11月，已退休两年的徐世平因涉嫌严重违纪违法，接受上海市纪委监委纪律审查和监察调查。

据财新网报道，徐世平曾以“申公无忌”“万古球”“余心至”等笔名开设新闻评论专栏。上世纪九十年代，中国足球试水职业化，矛盾尖锐，徐世平在《新民体育报》组织了许多评论文章，批评中国足球存在的问题。任东方网总编辑期间，他也发表了大量时政类评论。另外徐世平还涉足文学创作，发表有中篇小说，并出版了散文集。

东方网成立于2000年5月28日，是中国国务院确定的地方重点新闻网站，上海市主流媒体之一。