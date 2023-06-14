美国务院改称未决定是否邀李家超出席APEC

美国国务院早前称有意邀请香港特首李家超出席在旧金山举行的亚太经济合作组织峰会（APEC），但国务院随后更改说法，重申华府还没对APEC邀请名单做出任何决定。

路透社上周四（6月8日）发出的报道称，美国副国务卿谢尔曼在回复国会的信件中，首度披露美国政府计划邀请李家超出席APEC峰会，但这项决定随即遭到华府舆论反对，甚至发起联署请愿。

但据路透社星期三（6月14日）报道，美国国务院发言人改口说，美国国务院还没就APEC邀请名单做任何决定，并称国务院早前“无意间将错误的回复版本送交给国会”，对这一失误感到遗憾。

这名发言人说，美国已明确表示，APEC峰会的参与必须符合美国的法律和法规，包括制裁层面的规定。

美国参议院外交关系委员会星期二（13日）也证实，委员会已收到美国国务院修正先前说法的回应，并重申尚未就邀请做出任何决定。

APEC会议今年11月将在美国旧金山举行，在美方有意邀请李家超出席峰会后，四名美国跨党派国会议员星期二发表联合声明，表示反对美方这项决定。这四名议员称，李家超是侵犯人权的“同谋”，且邀请李家超出席峰会意味着承认香港是独立于中华人民共和国的经济体，但根据美国法律，这并非事实。

对此，李家超星期二重申，APEC峰会不属于任何一个国家或经济体，并强调香港作为成员之一，将按照APEC的规则和惯例出席会议。

李家超在2020年8月，被美国财政部以侵犯人权及损害香港自治为由制裁。制裁尚未解除，令他能否赴美出席APEC会议受到关注。