韩媒：韩国要求中国就驻韩大使争议言论采取措施

韩国媒体报道，韩国政府在中国驻韩大使邢海明发表涉韩言论引发争议后，间接向中国施压，要求中国采取适当措施，并在关注中国近期的态度。

据韩联社星期三（6月14日）报道，韩国政府本月9日召见邢海明并警告称，一切后果须由大使本人承担，并准备在今后一段时间内观望中国的态度。多名消息人士透露，韩国政府已向中国提出警告，近期将持续关注中国的反应。

韩国总统室一名高官星期二（13日）在记者会上说，韩国在等待中国对相关问题进行深思熟虑后并采取适当措施。当被问及“适当措施”的主体是中国政府还是邢海明时，外交部官员说，措施的主体并不具体指代中国政府或邢海明，而是等待中国的全面措施。

据悉，韩国政府并未向中国提出具体措施要求，并认为该如何打破当前局面取决于中国。

报道称，韩国国内舆论大多主张有必要对邢海明采取外交措施，认为应将邢海明列为“不受欢迎的人”（persona non grata）的观点在执政党阵营中不断扩散。但据悉，韩国政府不考虑采取这种措施。另有观点认为，“一切后果须由大使本人承担”的警告蕴涵了各种可能性。

但报道认为，对于韩国政府的“适当措施”施压，中国作出回应的可能性不大。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，邢海明同韩国各界人士广泛接触交流是其职责所在，目的是增进理解、促进合作，维护和推动中韩关系发展，不应成为炒作的话题。

邢海明上星期四（8日）与韩国最大在野党党魁李在明会见时，以不点名方式批评尹锡悦政府亲美的外交政策基调，指美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输”，提醒“现在赌中国输的人今后一定会后悔”。

这番言论引起韩国政府强烈不满。韩国外交部长朴振隔天（9日）谴责邢海明的言论过分，称根据外交惯例，大使的本分是增进两国友好，而非传播误解。中韩还为此互相召见大使表示抗议。