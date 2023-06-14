主播穿“免职裙”直播 格力：外包团队员工个人行为

中国国企高管“牵手门”事件中女主角穿的裙子爆火后，抖音“格力官方旗舰店”女主播身穿同款“免职裙”在直播间卖货，被网民质疑，格力方面回应称，这是外包团队员工个人行为，公司不支持。

据澎湃新闻星期三（6月14日）报道，抖音“格力官方旗舰店”女主播在13日的直播中，身穿被网友调侃为“免职裙”的粉色吊带裙在直播间卖货。

对此，格力官方客服曾回应媒体称，身穿“免职裙”是外包团队员工为博眼球的个人行为，公司并不支持。

据报道，有网民曾在抖音刷到过该直播，女主播表示自己知道裙子的背景，并称“虽然裙子是‘小三’穿的，但格力的质量是过硬的”。

一位观看直播的网友说，事发时直播间网友纷纷发弹幕吐槽“格力变low了”、“不应该用小三裙博眼球”、“换衣服”，然而女主播并不回应，甚至会将人踢出直播间。

对于“免职裙”一事，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师葛志浩认为，裙子本身属于商品，它的法律属性是物，并不具备人格。对一个不具备人格的物来说，除非该物品具有某些精神上的特殊含义，并与他人的人格有紧密而唯一的联系，否则不能将裙子污名化为“小三裙”。

葛志浩称，这个事件中，裙子至多只能让人联想起涉事女子，但这种裙子不是只会联想起这个人，两者之间并不具有唯一性。因此在他看来，这件裙子不能与当事人挂钩，更不具备特殊的精神含义。

中国石油北京项目管理公司所属寰球项目管理公司总经理胡继勇与本单位员工董女士在成都街头牵手同行的视频6月7日红遍网络。中国石油北京项目管理公司当天就宣布，免去胡继勇寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。事件中，涉事女子身穿的粉色吊带裙被网友调侃为“免职裙”。