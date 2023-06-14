蓝营议员：党内区域立委参选人望获柯文哲支持

台湾2024年总统选举三强竞逐态势已定，但国民党仍有声音主张与民众党合作，促成“蓝白合”。一名蓝营议员表示，不少国民党区域立委参选人都希望得到民众党主席柯文哲的支持，并认为柯文哲曾喊出“新潮流不倒，台湾不会好”或许可作为蓝白合的基础。

据台湾风传媒报道，代表国民党参选台北市士林北区立委的议员游淑慧星期二（6月13日）在网络节目《大新闻大爆卦》中说，蓝绿近期都要面对内部问题，国民党面对的是整合、民进党则是性骚扰吃案对价值与理念的冲击。其中，国民党总统参选人侯友宜的当务之急，就是要赶快和鸿海创办人郭台铭、高雄市前市长韩国瑜整合，拉拢郭粉、韩粉，而这也是国民党的首要考验。

游淑慧提到，国民党的第二个考验就是柯文哲。她认为，目前柯文哲可说是“风生水起”，天时地利人和样样都有；民进党现在不太检验柯文哲，国民党则是没办法，因为希望两党有合作空间。但民进党乐于看到柯文哲声势壮大，这也是2022台北市长的选战策略。

游淑慧解释道，2022年台北市长选举期间，台北市前副市长黄珊珊拿下两成以上选票，吸取了当时的国民党台北市长参选人蒋万安的选票，显示民进党的策略奏效。只不过民进党候选人陈时中“太烂了”，否则差点就能成功。赖清德应该也清楚自己虽号称榜首，但民调就是卡在三成五左右徘徊，甚至可能会因为性骚扰风波下跌。

游淑慧分析，赖清德要靠自身拉高支持度有难度，因此转而致力于把国民党的票拉低，让非绿阵营分裂，因此不检验柯文哲；但国民党也不敢检验柯文哲，因为当国民党区域立委参选人看到民众党没打算要在同选区提名立委人选后，他们就希望得到柯文哲支持，进而吸引柯粉，击退绿营。

游淑慧坦言：“包括我在内，我也会希望得到柯文哲支持”。虽然过去在市议会经常监督柯文哲，但现在会希望蓝白能在区域立委选举中合作；若民众党没有要提名，会期盼能在“下架民进党”议题上合作，这也是许多区域立委盼望得到柯文哲出面相挺的原因。

游淑慧提到，她和柯文哲还有个共同理念，即“新潮流不倒，台湾不会好”；尤其赖清德是新潮流大佬，光是新潮流在民进党就能把台湾弄得翻天覆地，何况是掌握台湾。柯文哲对新潮流是深恶痛绝，“那这个可不可以成为2024蓝白合的共同基础？”