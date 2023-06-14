幼儿喂药案 侯友宜批赖清德纵容假讯息传播

对于新北市板桥幼儿园喂药案，新北市长侯友宜批评台湾副总统赖清德的打假办公室是“假装打假”，纵容抹黑他的假讯息传播。

据台湾联合新闻网报道，侯友宜星期三（6月14日）早上出席市政会议，受访被问及喂药案时说，部分人士有心操作抹黑，让家长非常不安心，也造成各地幼儿园恐慌，这段时间虽然新北市政府积极面对说明，但还是可看到从案子开始，就说新北市包庇、掩盖案情，再说是喂毒案，慢慢转到疑似喂药案，抹黑事情不断出现。

侯友宜质疑，赖清德在中央的打假办公室没有运作，是“假装打假”。他说，打假办公室应该不断澄清假讯息，“也要做好干涉跟取缔”，让民众可以了解真相，让大家放心。

侯友宜说，不管什么党派、身份，最重要是让证据还原，期待检察官快速查办，这案子快将近一个月，一定要查得水落石出，这才是该有的的态度，到议会面对、接受挑战，把事情讲清楚，“我就是用这种态度，面对问题永不害怕、永不妥协。”

新北市板桥此前爆出一家幼儿园让不听话的孩子服用含安眠药成分的药水，有17名家长报案并向幼儿园提告，事件演变成蓝绿攻防议题。侯友宜星期二主动到新北市议会说明事件。他强调，有一分证据说一分话，抨击执政的民进党制造谣言打击他，造成社会和家长恐慌。