秦刚：中国高度重视巴勒斯坦问题 愿贡献中国智慧

中国国务委员兼外长秦刚在北京会见巴勒斯坦外长马立基时强调，中国高度重视巴勒斯坦问题，将继续支持和谈正确方向，并愿贡献中国智慧。

巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯星期二（6月13日）上午抵达北京，开启四天访华行程。根据中国外交部当天发布的新闻稿，秦刚在与陪同阿巴斯访华的马立基会面时说，中巴是好朋友、好伙伴。近年来，双方在政治上坚定互相支持，各领域合作取得积极进展，两国人民之间的友谊不断加深。

他还说，阿巴斯是今年中方接待的首位阿拉伯国家元首，充分体现了中巴特殊友好和中方对巴勒斯坦正义事业的支持。相信两国元首将为双边关系的发展做出顶层设计，明确战略方向，推动两国传统友好关系再上新台阶。

秦刚指出，中东形势正在发生深刻变化，加强战略自主、增进团结合作是人心所向、大势所趋。

他强调，中方高度重视巴勒斯坦问题，一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，将继续支持和谈正确方向，为解决巴勒斯坦问题贡献中国智慧、中国力量。

中国历来与巴勒斯坦保持着良好关系，据法新社早前报道，阿巴斯此行是第五次对中国进行国事访问。巴勒斯坦官方通讯社瓦法报道，阿巴斯此访将与中国国家主席习近平会面，就巴勒斯坦地区的最新发展和相互关切的区域和国际事务交换意见。阿巴斯也将与中国总理李强会面。