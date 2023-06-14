中国投资者青睐美元证券 增加股市压力

随着美联储加息，中国投资者正在把更多的资金移到海外，投资更具收益前景的美元债券和存款。这进一步增加了中国股票市场的下行压力。

彭博社星期三（6月14日）报道，越来越多中国投资者购买海外资产，而拥有投资海外资格的本土公司和全球巨头，例如摩根大通和黑岩集团（BlackRock），在竞相争取这一市场。

彭博的数据显示，截至星期二（6月13日），中国今年合格境内机构投资者的发行的基金数量跃升至26只，创下新的半年度记录。而据咨询公司PY Standard的数据，今年头四个月，中国的银行推出了144种以美元为主的外币理财产品，较去年同期激增177%。

报道称，伴随着中国政府进一步下调短期借贷成本，加上美联储将继续维持高利率的市场判断，这一海外投资趋势将得到增强。但是这个趋势下的资金持续外流，对于中国本地股市而言，无疑是一种造成严重的冲击。

中国央行在星期二将七天期逆回购操作利率下调10个基点至1.9%，这意味着短端政策利率调降了10个基点。彭博社的报道称，市场猜测，中国将在接下来进一步调低长期利率。

泽奔咨询(Z-Ben Advisors)高级分析师Johnny Fang表示，不少基金经理已经注意到中国资本对海外证券投资的强烈需求，都希望在竞争加剧以前退出产品，抓住机遇。一些基金管理公司发出声明，称由于可能出现配额短缺，将暂停认购。

根据最新的官方数据，截至5月31日，中国批准的合格境内投资者（QDII） 总额度为1627亿美元（约2183亿新元）。QDII是一种境外代客理财业务，被批准的合格境内投资者可以利用自有资金或募集境内机构和个人资金，投资于境外市场及产品。

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)中国区负责人今年5月表示，中国投资者在通过 QDII 项目进行投资时，以前往往会购买海外的中国公司的股票，但他们的投资组合开始变得多元化，购买全球股票和债券。