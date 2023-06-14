国民党副主席夏立言出席海峡论坛 扮演两岸沟通角色

国民党宣布派副主席夏立言率团出席星期五（6月16日）在中国大陆福建省举办的海峡论坛，并表示国民党将持续扮演两岸沟通的角色。

国民党星期三（6月14日）在官网发出新闻稿称，夏立言将率代表团出席16日在福建省厦门市举行的第15届海峡论坛。访团成员包括国民党主席特别顾问兼大陆事务部主任林祖嘉、国政基金会内政法制组召集人高思博、国家安全组召集人杨镇浯，以及党部工作人员。

代表团预计于16日上午出发，19日离开厦门。

国民党表示，促进两岸人民相互理解与交流，应是所有台湾政党的重要工作。而经过冠病疫情三年解封后，两岸经济社会交流复苏方兴未艾，国民党将持续扮演维护台湾民众权益、协助台商、台生及在陆生活台湾民众与对岸相关部门沟通的角色。

国民党称，近期以来，美陆台官方都释放出希望和缓紧张关系、逐步恢复对话交流的信息，但目前两岸官方管道仍持续中断，许多重要问题都未能有效解决，包括开放航点与观光。而海峡论坛举办已超过15年，台湾民众参与络绎不绝，也包括绿营背景者，已经证明了论坛是两岸交流的重要平台。

国民党强调，愿承担促成双方对话与交流的责任，在海峡论坛为台湾发声、为两岸和平努力，推动两岸关系往良性与和平的方向发展。

中国大陆国台办发言人朱凤莲上月31日在记者会上宣布，第15届海峡论坛将于6月16日起在福建举办，17日举办论坛大会，主会场设在厦门。她说，论坛组委会邀请了台湾政党代表、主办单位代表，行业代表、社团负责人，以及工青妇、科教文卫、农渔水利、民间信仰等各界嘉宾。