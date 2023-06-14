黑龙江省政协副主席曲敏落马

黑龙江省政协副主席曲敏涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中共中央纪委国家监委网站星期三（6月14日）发布上述消息。

曲敏是2023年黑龙江“首虎”，也是今年6月以来首个通报被查的中管干部。

公开资料显示，曲敏出生于1963年6月，黑龙江尚志人，早年在哈尔滨市工作，2015年起担任黑龙江省供销合作社联合社党组副书记、监事会主任，绥化市市长、市委书记等职。

曲敏2021年2月当选为黑龙江省政协副主席。今年6月7日，他还参加了黑龙江省政协十三届九次党组（扩大）会议。