蔡英文与台军对话疑被解放军打断 国台办：反外来干涉不是说说而已

针对台湾总统蔡英文早前与台空军通话时，疑似被中国大陆解放军打断，中国大陆国台办称，反对外来干涉，解放军不是说说而已。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（6月14日）在新闻发布会上就上述情况回应说，维护国家主权和领土完整，维护两岸民众的共同利益是中国大陆解放军的职责。

她强调：“遏制‘台独’分裂、反对外来干涉，解放军不是说说而已。”

蔡英文上星期五（6月9日）用军频向台湾军方飞行员通话慰劳时，疑似被大陆解放军广播“盖台”。根据网络流传的视频画面，蔡英文与飞行员通话时，身旁的战管通话频道突传出“我是中国空军，你已侵入中国领空，严重侵犯我国主权”的喊话。

该视频在中国大陆和台湾互联网上引发广泛讨论。

另外，针对国台办主任宋涛日前提到，当前两岸关系再次面临道路和方向的选择，朱凤莲称，当前两岸关系正面临着和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的选择，是纵容那些否认“九二共识”、背离和平发展道路的势力和活动，任其把台湾日益推向危险的境地，还是坚守民族大义，坚持“九二共识”，坚定走和平发展道路，何去何从，台湾民众应当认真思考、正确抉择。

她强调，只有坚持“九二共识”，两岸关系才能改善发展，反之，就会陷入紧张动荡。