秦刚同布林肯通话 吁美停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益

中国国务委员兼外长秦刚应约同美国国务卿布林肯通话，就台湾问题等阐明立场，并呼吁美国停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益，采取实际行动，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

根据中国外交部美大司官方微信号“宽广太平洋”星期三（6月14日）发布的消息，秦刚与布林肯通话时说，年初以来，中美关系遭遇新的困难和挑战，责任是清楚的。“中方始终遵循习近平主席提出的互相尊重、和平共处、合作共赢原则看待和处理中美关系。”

秦刚就台湾问题等中方核心关切阐明了严正立场，强调美方应予以尊重，停止干涉中国内政，停止以竞争为名损害中方主权安全发展利益。

秦刚强调，希望美方采取实际行动，落实两国元首峇厘岛会晤重要共识及美方有关承诺，同中方相向而行，有效管控分歧，促进交流合作，推动中美关系止跌企稳，重回健康稳定发展轨道。

据法新社报道，布林肯在推特发文称，他和秦刚通话时，针对保持开放的沟通渠道、以及在双边及全球问题上所作的努力进行了讨论。

美国国务院发言人米勒星期三在声明中说，“国务卿讨论了保持沟通渠道畅通，以及负责任地管理中美关系以避免误判和冲突的重要性，还谈到了一系列双边和全球问题”。

米勒还说，布林肯在电话中明确表示，美国将继续通过外交接触来提出关切领域和潜在合作领域。

上周以来有多家西方媒体报道，布林肯将于本周日（6月18日）抵华访问，但两国官方未确认此行程。外交部发言人星期三（6月14日）被问到关于布林肯的访问时回答，目前没有可以提供的消息，“如果有消息的话，我们会及时发布。”

布林肯原定于今年2月访华，但因“气球事件”搁置，此后，中美关系急转直下。直至5月以来，中美高层增加了互动，才有所缓和。外界期待，通过布林肯的访华，能够让中美关系加速恢复正常化。