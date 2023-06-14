马英九拟7月邀请五所大陆学校学生访台

台湾前总统马英九计划今年7月邀请五所中国大陆大学的学生访问台湾，不过台湾政府的大陆委员会仍抱持保留态度。对此，中国大陆国台办呼吁民进党政府不要再人为设置障碍，让学生心寒。

据台湾风传媒报道，马英九今年3月率领30位台湾学生访问中国大陆，完成了一趟两岸青年交流之旅。马英九基金会6月8日宣布，已邀请北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学和湖南大学五所中国大陆大学的50名学生回访台湾，预计交流九天。

不过，马英九基金会表示，透过学界人士向陆委会表达有此邀约，准备向政府提出申请，但陆委会持保留态度。还有官员称，马英九邀请的50位陆生，是中国大陆挑选出来的“样板青年”。马英九星期二（6月13日）已反驳此消息，称还是第一次听到他刻意跑去邀请大陆“样板青年”的说法。

马英九基金会执行长萧旭岑表示，有关马英九邀访中国大陆学生访台，马英九基金会已于星期三早上正式向台湾教育部送件，同时并送陆委会与内政部移民署，期盼蔡英文政府能尽速同意。不过，马英九基金会已将人数由每校10人降为六至七人，让全团更为精简。

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三在新闻发布会上说，“要和平、要发展，要交流、要合作”，是包括两岸青年在内的两岸人民共同心声 ，符合两岸人民共同利益。两岸青年加强交流交往，能够为两岸关系和平发展增添新生力量 、注入青春活力，是件好事。中国大陆乐见并支持两岸青年加强交流互动，增进相互了解，深化彼此友谊。

朱凤莲呼吁民进党政府正视两岸青年的愿望和需求，取消对两岸交流合作的种种不合理限制，“不要再人为设置障碍，不要害怕两岸青年交流交往，不要让同学们失望、心寒”。

马英九基金会表示，预计到访台湾的大陆学生将到台大、政大、文化大学等校交流，并参访日月潭、大稻埕、太鲁阁、九份等地，协助他们实地了解台湾民情。