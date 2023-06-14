韩最大在野党民生经济委五议员访华

韩国媒体报道，韩国最大在野党共同民主党籍的五名国会议员正在访问中国。

韩联社星期三（6月14日）报道，中国驻韩大使邢海明早前会见民主党党首李在明时，就韩中关系发表的“非外交辞令”引发韩国国内乃至韩中两国之间的争议。有观点认为，在野党议员在此情况下访华，可能引发另一场争议。

报道引述民主党的消息称，该党民生经济危机对策委员会所属议员金太年、洪翼杓、高榕禛、洪起元、洪性国一行五人于星期一（6月12日）抵达北京，开启为期五天的访华行程。他们此次应中国外交部等中国政府方面的邀请访华，将会见中国政经界相关人士。

不具名的民主党消息人士说，虽然目前韩中关系不好，但中国对于韩国的企业和经济而言十分重要。因此，此行将探索改善双边关系的方法，并称该访华行程早在上述争议发生的几个月前就安排好了。

邢海明上星期四（6月8日）在与李在明会面时，以不点名方式批评尹锡悦政府亲美的外交政策基调，指美国正竭力打压中国，“有的人赌美国赢、中国输”，提醒“现在赌中国输的人今后一定会后悔”。

据韩联社报道，韩国外交部长朴振上星期五（6月9日）谴责邢海明的言论过分，称根据外交惯例，大使的本分是增进两国友好，而非传播误解。

韩国外交部排名第一的副外长张虎镇同日也召见邢海明，指他当着众多媒体的面，以令人无法坐视不理的措辞和与事实相悖的内容谴责韩方政策。