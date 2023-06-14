日媒：台积电拟在熊本建第二厂 土地取得非易事

全球晶圆代工巨头台积电着眼在日本熊本县设立第二座工厂，供应商也已准备进驻，但土地取得问题成了台积电设厂的阻碍。

据《日经亚洲》星期二（6月13日）报道，台积电在日本产业重镇熊本县菊阳町兴建第一座晶圆厂的兴建如火如荼开展之际，台积电已计划在当地设立第二座工厂。

供应商表示，台积电通常不会在一个地方只设立一间工厂，而是会形成聚落。台积电总部所在地新竹就是例子，台积电也打算在美国亚利桑那州的工厂旁兴建第二座厂。

日本地方首长渴望能透过台积电在当地设厂，重振熊本作为九州硅岛的称号。而台积电在熊本建成第二座工厂后，将吸引更多半导体供应链进驻。

台积电熊本首座晶圆厂已引来了多家大厂进驻，如索尼集团计划在当地兴建大规模的影像感应器工厂。

台积电董事长刘德音上周在股东大会后的记者会上说，从经济角度来看，如果要在日本设立第二座工厂，熊本将是首选。

但报道称，台积电要在熊本盖第二座工厂，土地取得并非易事。

日本法律限制“都市化管制地区”土地的发展，如限制开发森林。且日本政府通常禁止农业用地改变用途，熊本是最大的日本粮食生产地之一，熊本和菊阳町附近大部分土地均属优质农地，难以另作他用。

此外，不少公司也认为，熊本要吸引公司进驻，应制定更加宽松的监管政策。

对此，熊本县已计划最快在2025年前，在四个地点为10家企业留出约20公顷的土地。同时，熊本县多个市政府已放宽建筑限制，为进驻企业提供支持。

这些努力是否足以满足需求，目前还不清楚。刘德音上周说，台积电还没有获得足够的土地来盖第二座工厂。台积电第一座工厂拿到了21.3公顷的土地，约相当于四个大型棒球场的大小。