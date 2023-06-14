台陆委会示警参与海峡论坛勿触法 国台办批绿色恐怖

海峡论坛即将举行，针对台湾陆委会禁止台湾民众参加“民主协商”或“一国两制台湾方案”，中国大陆国台办质疑“民进党当局究竟在怕什么、挡什么？”并批“绿色恐怖何其嚣张”。

据中新网报道，国台办发言人朱凤莲星期三（6月14日）在例行发布会上说，两岸同胞是血脉相连的一家人，理应常来常往、走近走亲，“对于海峡论坛这一举办多年的两岸民间交流活动，民进党当局究竟在怕什么、挡什么？”

她还批评民进党一面口口声声宣称要“让两岸恢复交流”，一面又公然威胁恐吓参与筹办和参加海峡论坛的台湾民间团体和台湾民众，说一套做一套。

朱凤莲说，民进党公然侵害台湾民众的基本权利和自由，“可见‘绿色恐怖’的嚣张程度”。

她也对民进党进行连番质疑：“台湾民众参加两岸交流何罪之有？陆委会指称海峡论坛‘反独、促融、促统’，这三点哪一点在台湾地区现行规定禁止之列？通过两岸各界民主协商促进两岸关系发展，沟通解决两岸之间的问题，陆委会有什么理由反对？”

她最后强调，海峡论坛的举办得到台湾民间团体、各界民众踊跃响应，表明顺民意、得民心的事，民进党当局是阻挠、打压不了的。

另据台湾联合新闻网报道，本届海峡论坛邀请了中国国民党、新党、亲民党、无党团结联盟、民众党等台湾政党代表、台湾主办单位代表以及台湾行业代表、社团负责人、工青妇、乡镇村里、农渔工商、民间信仰等各界嘉宾共5000多人。其中，国民党副主席夏立言将率团出席。

陆委会在本月9日称，海峡论坛是大陆重要对台统战平台，借由交流名义对台宣传“反独、促融、促统”并借机进行政治操作。

陆委会重申，不得与陆方合作办理海峡论坛，也禁止在台办理分支、延续性活动；禁止中央机关人员参与海峡论坛，也不乐见地方政府派员与会。陆委会强调，禁止台湾民众参加危害“国家”主权安全的“民主协商”活动及参与推动“一国两制台湾方案”相关活动，提醒从事两岸交流时避免触法。