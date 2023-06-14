美两党议员提案取消中国电商货物关税豁免

美国跨党派议员提出新法案，取消广泛用于电子商务卖家从中国向美国购物者发货的关税豁免。

路透社星期三（6月14日）报道称，美国个人消费者只要购买价值800美元（1074新元）或以下的进口商品，可以免除关税，这被称之为“最低限度规则”（de minimis rule）。

在“最低限度规则”下，服装电商巨头希音（Shein）和拼多多旗下跨境电商平台Temu是大型受益者，但法案如果通过，来自中国的货物将不再享有关税豁免，这些中企的收益恐怕将受影响。

4月份的一份联邦简报称，这些电商公司利用 “最低限度规则”来逃避关税，并进口非法物品，例如进口新疆地区强迫维吾尔族劳工制造的物品。Shein发言人星期二表示，该公司在新疆没有制造商。

自2019年以来，“最低限度规则”就引起了关注。当时，美国消费者产品安全委员会(Consumer Product Safety Commission)报告称，由于这类低价包裹数量庞大，委员会难以抓住不安全的进口产品。美国海关数据显示，2022年这类货物的发货量增至6.855亿件，而2018年为4.105亿件。

目前尚不清楚该提案会获得多少支持。2022年，民主党代表布卢梅瑙尔(Earl Blumenauer)曾提出一项类似的法案，但未能在国会通过。