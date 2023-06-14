台民调：柯文哲支持度首度冲破三成 位居第二

台湾最新民调显示，在民进党政坛性骚扰风波和新北市幼儿园喂药事件持续延烧之际，民众党总统参选人柯文哲民调大涨，首度站到30%以上的高位。

台湾媒体菱传媒星期三（6月14日）公布最新2024台湾总统大选网络民意调查。结果显示，在民进党总统参选人赖清德、国民党总统参选人侯友宜和柯文哲三强鼎立的情况下，赖清德拿下37.76%的支持度、柯文哲31.29%、侯友宜21.87%，另有6.19%选民尚未决定、2.89%的人表示都不支持或不会去投票。

赖清德暂时领先柯文哲6.47个百分点，柯文哲领先侯友宜9.42个百分点，柯文哲的支持度首度突破三成。

与上个月的民意调查结果相比，三人排名没有变化，但赖清德的支持度已比5月下滑1.46个百分点，侯友宜略增1.43个百分点，柯文哲支持度则暴增9.55个百分点。

交叉分析下，民进党在爆出性骚扰风波后，赖清德在30岁到39岁族群中的支持度流失6.79个百分点，受到冲击最大；而侯友宜在新北市幼儿园风波中，流失最多30岁到39岁女性选民的支持度，掉了6.87个百分点；

而柯文哲在北北基（新北市、台北市、基隆市）、桃竹苗（桃园市、新竹市、新竹县、苗栗县）的支持度与上次调查相比上升幅度都超过10个百分点，分别达到32.60%和34.93%。柯文哲在20岁到29岁年轻族群中的支持度也有53.28%。

对此，柯文哲星期三说，“民调跟股票一样看看就好”，不用每天追着数字跑，而且“民调（在）投票那天高才有用”。

这项调查是由菱传媒委托皮尔森数据执行，针对全台20岁以上网络人口进行调查。调查期间为6月6日至6月10日，共计五天。有效样本为1万2030份，在95%信心水准下，抽样误差为正负0.89%以内。