德禁止中国光伏企业高管离境 事涉光伏相关调查

德国检方禁止中国光伏行业一位高管离开德国，原因是这位高管涉及刑事指控。该高管在星期一（6月12日）曾被短暂拘留。

据彭博社报道，根据德国奥格斯堡检察官办公室，此次短暂拘留事关对2015至2017年间涉嫌犯罪行为的调查。检方称，涉案的这名中国公民在这两年期间担任一家光伏电池组件制造商的销售高管。目前尚不清楚这名男子是否仍在同一家公司担任同一职位。

这位高管的律师说，他于星期一获准保释，但不得离开德国。

欧盟2013年对中国制造的光伏产品设定最低进口价，以避免有补贴的低价中国产品大量销往欧盟。虽然这些措施于2018年9月到期，但仍然有效了几年。

《上海证券报》星期一报道，一位中国某光伏上市公司高层，目击了另一位中国光伏企业高管在德国慕尼黑机场被带走；该名人士是常州一家还未上市的光伏电池组件制造企业高管。

中国外交部发言人汪文斌星期二（6月13日）在例行记者会上说，他注意到有关报道。

汪文斌说：“中国驻德国使馆、驻慕尼黑总领馆第一时间同德方联系并了解情况，要求德方依法保护中国企业和个人合法权益。中方也注意到，有关行业协会已对事件予以澄清。中国政府高度重视海外中国公民利益，将继续依法提供领事协助。”

中国光伏行业协会星期二在声明中称，只有一名中国光伏企业人员“协助”德国警方调查。声明没有提供此人的身份、所涉实体及调查原因。该协会表示，坚定维护中国光伏企业的合法权益，同时提醒企业一定要注意遵守当地法律法规。